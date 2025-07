Sono terrapiattista l’uomo non è mai andato sulla Luna e i dinosauri non si sono mai estinti | le dichiarazioni choc di Simone a Temptation Island

Nel nuovo episodio di Temptation Island, Simone si distingue per dichiarazioni sorprendenti e fuori dal comune. Tra battute che lasciano senza parole e teorie da film, il suo atteggiamento si rivela un vero show nella seconda puntata andata in onda il 10 luglio su Canale 5. Ma sarà solo un modo per catturare l’attenzione o c’è qualcosa di più dietro queste affermazioni incredibili? La scena promette di tenere con il fiato sospeso gli spettatori e di alimentare il dibattito sui social.

Supercazzola show nella seconda puntata di Temptation Island. L’appuntamento in onda il 10 luglio su Canale 5 vede Simone, uno dei fidanzati protagonisti di questa edizione, inanellare una frase choc dopo l’altra mentre si intrattiene (pensando forse di fare colpo) con le tentatrici che abitano nel villaggio. “ Sono terrapiattista” dice alle ragazze single che lo stanno ad ascoltare, “e l’uomo non è mai andato sulla luna, mai, come i dinosauri non si sono mai estinti”. Il personal trainer partecipa al docu-reality per capire se la sua relazione con Sonia B. iniziata 6 anni fa possa avere ancora una chance, dal momento che da tempo le cose non vanno per il verso giusto e il ragazzo lamenta, tra l’altro, un’intimità piuttosto scarsa con la compagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna e i dinosauri non si sono mai estinti”: le dichiarazioni choc di Simone a Temptation Island

Simone a Temptation: "Sono terrapiattista, l'uomo non è mai andato sulla Luna", poi ammette di aver tradito Sonia - Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, Simone sorprende tutti con le sue teorie controverse: dinosauri mai estinti e convinzioni da terrapiattista.

