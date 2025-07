‘Sono stato io mi vergogno’ esplosione in via Nizza a Torino | cosa ha detto Giovanni Zippo

L'esplosione in via Nizza a Torino ha sconvolto la città, lasciando dietro di sé paura e distruzione. Tra le parole più attese c’è quella di Giovanni Zippo, la guardia giurata coinvolta, che ha ammesso: "Sì, sono stato io", rivelando un lato inedito di questa drammatica vicenda. Ora, mentre si trova in ospedale con gravi ustioni, il suo silenzio si apre solo a piccole confessioni, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori dettagli...

'Sì, sono stato io': le parole di Zippo sul letto d'ospedale. Giovanni Zippo, la guardia giurata di 40 anni ritenuta responsabile della devastante esplosione avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 giugno in via Nizza 389 a Torino, ha finalmente parlato, anche se solo in parte. Interrogato in ospedale al CTO di Torino, dove è ricoverato per gravi ustioni, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha lasciato trapelare una confessione tanto breve quanto potente: "Sì, sono stato io, mi vergogno". Le accuse: omicidio volontario e crollo doloso. Le accuse a carico di Zippo sono gravissime: omicidio volontario con dolo eventuale e crollo doloso.

Giovanni Zippo, la guardia giurata di 40 anni in arresto per avere provocato lo scoppio di un palazzo in via Nizza a Torino, il 30 giugno, provocando un morto e 5 feriti, è stato interrogato in ospedale ed ha ammesso: 'Sono stato io, mi vergogno'.

Giovanni Zippo, la guardia giurata di 40 anni in arresto per avere provocato lo scoppio di un palazzo in via Nizza a Torino, il 30 giugno, provocando un morto e 5 feriti, è stato interrogato in ospedale ed ha ammesso: 'Sono stato io, mi vergogno'.

