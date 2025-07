Sono stato io! Esplosione via Nizza arriva la confessione di Zippo | le sue parole gelano tutti

L'esplosione di Via Nizza a Torino ha lasciato la città sconvolta, ma è la confessione di Giovanni Zippo a rivelare un quadro ancora più inquietante. Le sue parole, pronunciate nel ricovero al Cto, hanno gelato tutti, aprendo una porta su una verità sconvolgente che potrebbe cambiare per sempre il corso delle indagini. È il momento di scoprire cosa ha realmente detto e quale segreto cela dietro questa tragedia.

Il tragico evento di Via Nizza a Torino, avvenuto lo scorso 30 giugno, ha scosso profondamente la comunità, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e un profondo dolore. Al centro delle indagini e dell’attenzione mediatica c’è Giovanni Zippo, 40 anni, attualmente l’unico indagato per l’esplosione che ha devastato una palazzina residenziale. Ricoverato nel reparto Grandi Ustionati del Cto, Zippo ha rilasciato una confessione informale che, seppur non ancora formalizzata, getta una luce inquietante sulle circostanze dell’incidente: “Sì, sono stato io, mi vergogno.” Questa ammissione arriva dopo un iniziale rifiuto di rispondere alle domande degli inquirenti, segnando una svolta significativa nelle indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sono stato io!”. Esplosione via Nizza, arriva la confessione di Zippo: le sue parole gelano tutti

