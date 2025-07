Sono rimasti intossicati Piscina evacuata soccorsi sul posto per i bambini

Una tranquilla giornata in piscina si trasforma in un incubo per bambini e genitori a Vicenza, dove alcuni piccoli sono stati colti da intossicazione durante un centro estivo. L’allarme, scattato alle prime luci del mattino, ha visto immediatamente intervenire i soccorsi per garantire la sicurezza di tutti. Dai primi accertamenti, sono sei i bambini coinvolti, ma l’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture pubbliche.

Paura nella mattinata di venerdì 11 luglio a Vicenza, dove alcuni bambini e adulti sono rimasti intossicati durante una giornata in piscina nel quartiere San Pio X. L’allarme è scattato attorno alle 9.00, quando diversi piccoli partecipanti a un centro estivo hanno iniziato a manifestare sintomi di irritazione agli occhi e alle vie respiratorie, tra cui tosse, bruciore e lacrimazione. Dai primi accertamenti, sono sei i bambini coinvolti, ma altri sono ancora sotto osservazione al pronto soccorso. Anche nove adulti presenti insieme ai minori sono stati sottoposti a controlli medici per sintomi simili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sono - bambini - rimasti - intossicati

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Oltre 20 persone evacuate, fra cui diversi bambini e una sulla sedia a rotelle. L’intervento dei vigili del fuoco nel quartiere Don Bosco. Vai su Facebook

Perdita cloro nella piscina del centro estivo, 6 bambini intossicati: bruciore agli occhi e alle vie respirato; Cinque bambini intossicati dal cloro in piscina, uno è grave: procura apre un'inchiesta per lesioni; Intossicati in una piscina di Roma, indagato il titolare. Come sta il bambino più grave.

Bimbi intossicati nella piscina del centro estivo per una perdita di cloro - Sei bambini di età compresa tra i 7 e 10 anni sono rimasti intossicati questa mattina a Vicenza, nelle piscine del quartiere di San Pio X, probabilmente a causa di uno sversamento di cloro nelle vasch ... Secondo blitzquotidiano.it

Perdita di cloro in piscina, bambini di un centro estivo intossicati a Vicenza: soccorsi sul posto - L'incidente oggi nelle piscine del quartiere di San Pio X a Vicenza: bruciori agli occhi e difficoltà respiratorie per almeno 6 bambini e 9 adulti ... Da fanpage.it