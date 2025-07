Sono arrivati a Bologna gli alberi contro il caldo | l’allestimento nelle piazze del centro

Bologna si prepara a rinfrescarsi con un’idea innovativa: 100 alberi stanno arrivando nelle piazze del centro per contrastare il caldo estivo. Questa iniziativa, unica nel suo genere, mira a creare oasi di frescura e comfort per cittadini e visitatori. Il sindaco ha firmato l’ordinanza che autorizza questa entusiasmante installazione, segnando un passo importante verso una città più verde e sostenibile. Bologna si trasforma per offrire un’estate più fresca e vivibile a tutti.

Bologna, 11 luglio 2025 – Sono arrivati stamattina in città gli alberi per combattere il caldo. Viste le alte temperature dell’estate (che negli ultimi giorni sono scese dando un po’ di tregua), il Comune di Bologna, tra le varie azioni messe in campo, ha deciso di sperimentarne una senza precedenti: 100 alberi in sette piazze del centro per aumentare le zone di ombra. Per autorizzare queste installazioni il sindaco ha firmato “un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del D.Lgs. 2672000 (Tuel) contenente misure volte al miglioramento del microclima urbano nel centro della città”. Le piante vengono posizionate in piazza Nettuno, piazza Re Enzo, piazza Galvani, piazza della Mercanzia, piazza del Francia, piazzetta Guazzaloca, piazza De Celestini e resteranno in città per tre mesi (luglio, agosto, settembre) dopodiché verranno piantate nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d'infanzia della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it