Sondaggi politici Fratelli d’Italia in calo dell’1,2 per cento

Nel dinamico scenario politico italiano, Fratelli d’Italia mantiene salda la vetta con il 29,1%, ma registra un calo dell’1,2% secondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend. Tra tensioni interne e sfide esterne, il partito di Giorgia Meloni si trova a dover affrontare un periodo complesso, dove ogni punto di quota diventa decisivo per il futuro della maggioranza. Quali saranno le prossime mosse dei protagonisti di questa intricata partita politica?

Secondo l’ultima Supermedia AgiYoutrend, che raccoglie i sondaggi nazionali realizzati tra il 26 giugno e il 9 luglio, Fratelli d’Italia registra un netto calo pur mantenendo la leadership tra i partiti. Il partito della premier Giorgia Meloni perde l’1,2 per cento, scendendo al 29,1 per cento, in un periodo segnato da tensioni nella maggioranza sul dibattito del terzo mandato dei governatori, il caso Almasri e la fuga in avanti di Forza Italia sullo Ius scholae. La supermedia dei sondaggi politici di inizio luglio: cresce il M5s. Nel centrosinistra, il Movimento 5 stelle conferma il suo buon momento, guadagnando mezzo punto e arrivando al 12,7 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it