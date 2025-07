Sondaggi politici brutte notizie | chi cala di oltre un punto

I sondaggi politici rivelano un panorama in continua evoluzione: alcune forze calano di oltre un punto, segnando possibili cambiamenti nell’equilibrio di potere. La Supermedia AGI/YouTrend, che aggrega le intenzioni di voto tra il 26 giugno e il 9 luglio 2025, offre uno sguardo accurato sulle tendenze attuali. Analizziamo insieme cosa significano questi numeri per le future scelte politiche e come potrebbero influenzare gli scenari a venire. Leggi anche: Auto rovente, ...

La Supermedia AGIYouTrend, che mostra la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati dal 26 giugno al 9 luglio 2025, restituisce un quadro politico in movimento, soprattutto per i partiti di governo. Pochi scossoni per la maggior parte delle forze politiche, ma alcuni trend meritano attenzione. Vediamo nel dettaglio le percentuali aggiornate e cosa significano per gli equilibri politici. Leggi anche: Auto rovente, come rinfrescarla d’estate senza accendere l’aria condizionata: il trucco giapponese Fratelli d’Italia in frenata: -1,2% in due settimane. Il calo è netto: Fratelli d’Italia perde l’1,2% e si attesta al 29,1%, secondo la media ponderata dei sondaggi realizzati tra il 26 giugno e il 9 luglio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sondaggi politici, brutte notizie: chi cala di oltre un punto

