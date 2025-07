Sondaggi politici 5 Stelle in crescita e crollo di Fratelli d’Italia | ora Meloni è nettamente sotto il 30%

Le ultime rilevazioni elettorali dipingono uno scenario politico in rapido mutamento: il Movimento 5 Stelle guadagna terreno, avvicinandosi al 13%, mentre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni subisce un netto calo, scendendo sotto il 30%. Questa flessione rappresenta un segnale importante per il panorama nazionale, segnando una possibile svolta nelle dinamiche di consenso. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa evoluzione sulle prossime elezioni?

Il calo, stavolta, è netto. E Fratelli d’Italia si attesta abbandonatamente sotto il 30%, con un passo indietro evidente rispetto alle scorse settimane. Gli ultimi sondaggi, messi insieme dalla Supermedia YouTrend per Agi, testimoniano anche la crescita del Movimento 5 Stelle, che si riavvicina al 13%. La media ponderata dei sondaggi registrati tra il 26 giugno e il 9 luglio sembra evidenziare qualcosa di nuovo sul fronte della maggioranza, in giornate in cui la tensione anche interna alla coalizione è salita, tra riarmo e Ius scholae. Sondaggi elettorali, crollo per Fratelli d’Italia: ora è sotto il 30%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, 5 Stelle in crescita e crollo di Fratelli d’Italia: ora Meloni è nettamente sotto il 30%

