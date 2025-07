Sondaggi FdI si sgonfia mentre il M5s resta in salute

I recenti sondaggi politici rivelano un quadro in evoluzione: mentre Fratelli d’Italia mostra segni di affaticamento, il Movimento 5 Stelle si conferma in ripresa, seppur a passi piccoli. La Supermedia Agi/Youtrend del periodo 26 giugno - 9 luglio mette in luce un equilibrio instabile tra i due protagonisti della scena politica italiana. Quale sarà il prossimo movimento? La partita è ancora tutta da giocare.

Fratelli d'Italia in forte calo e Movimento 5 Stelle cresce a piccoli passi. Questo è quanto emerso dall'ultimo sondaggio politico formulato dalla Supermedia AgiYoutrend, la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati dal 26 giugno al 9 luglio. In sostanza, sembrano confermarsi i dati della settimana scorsa, quando il partito di Giorgia

