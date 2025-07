Solidarietà cena di beneficenza AFMal | assistenza sanitaria per i meno abbienti

La solidarietà si fa protagonista a Napoli con l’evento “Diagnosi di Solidarietà”: una cena di beneficenza organizzata dall’AFMaL, dedicata a sostenere l’assistenza sanitaria per i meno abbienti. Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha scelto di scendere in campo per fare la differenza. Giovedì 3 luglio, nel suggestivo scenario di Villa Vittoria Posillipo, si è rafforzato il legame tra cuore e azione, dimostrando che ogni gesto conta.

“Diagnosi di Solidarietà”: Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, scende in campo a sostegno dei progetti di assistenza sanitaria. Giovedì 3 luglio, la società ha partecipato alla cena di beneficenza organizzata a Napoli, presso Villa Vittoria Posillipo, dall’ AFMaL, l’“Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani”, ente senza fini di lucro impegnato in un percorso di salvaguardia della vita umana in Italia e nei paesi emergenti. All’evento, finalizzato a raccogliere i fondi per l’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica avanzata per migliorare i servizi destinati ai meno abbienti della comunità di Napoli, hanno partecipato gli ingegneri Claudio Miranda e Maria Teresa Russo con Maria Assunta Cestaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: solidarietà - cena - beneficenza - afmal

Solidarietà, nasce "Chef per Agrigento": cena con raccolta fondi per Caritas - "Chef per Agrigento" è una serata di solidarietà e raccolta fondi, in programma il 9 giugno alle 20 a Casa Diodoros.

"Diagnosi di Solidarietà": @GradedSpa scende in campo a sostegno dei progetti di assistenza sanitaria. Giovedì 3 luglio, la società ha partecipato alla cena di #beneficenza organizzata a #Napoli dall’#AFMaL #Solidarity #charity #charitydinner #energy #Sust Vai su X

Solidarietà, cena di beneficenza AFMal: assistenza sanitaria per i meno abbienti.