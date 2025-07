Softball l' Italposa a Rovigo per la scalata finale della classifica

Il softball italiano si infiamma a Rovigo, dove Italposa si prepara alla sfida decisiva per risalire la classifica. Con la regular season che volge al termine e i playoff ormai certi, le squadre si contendono gli ultimi posti in campo. Bollate guida la classifica, ma Saronno, Pianoro e Forlì sono pronte a giocarsi tutto, determinando il destino di questa appassionante corsa verso i playoff. La tensione è alle stelle: chi salirà sul podio?

La stagione regolare del softball è alle battute finali a due giornate dal termine della regular season con le quattro squadre partecipanti ai play off giĂ definite e con Bollate capolista da inizio stagione  per le altre tre formazioni, Saronno, Pianoro e Forlì  i giochi sono ancora virtualmente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

