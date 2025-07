Sofia Vergara e Tom Brady l’inaspettata coppia estiva

Un’estate infuocata riserva sorprese inaspettate: Sofia Vergara e Tom Brady, un’accoppiata sorprendente, sono stati visti insieme a Ibiza, alimentando rumors di un nuovo flirt. La loro sintonia ha conquistato tutti, lasciando il pubblico curioso di scoprire se questa scintilla tra l’affascinante attrice e il campione di football si trasformerà in qualcosa di più. È l'inizio di un'estate che promette emozioni e colpi di scena.

Un’inaspettata coppia è stata avvistata in questa estate rovente e già decisamente movimentata: Sofia Vergara, attrice 53enne dal carattere scoppiettante, e l’ex campione di football Tom Brady, ex marito della supermodella Gisele Bündchen. La scintilla tra Sofia Vergara e Tom Brady a bordo di un super yacht. L’ex star della National Football League e la bomba sexy di Modern Family hanno trascorso del tempo insieme a Ibiza, in Spagna, un flirt estivo iniziato sul super yacht Luminara, varato dalla Ritz-Carlton Yacht Collection, che per il viaggio inaugurale ha ospitato anche Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson, Colman Domingo e appunto Vergara e Brady. 🔗 Leggi su Amica.it