So cosa hai fatto Freddie Prinze jr | Il pubblico di oggi si farebbe grasse risate davanti all' originale

L'attore e protagonista del cult horror di fine anni '90 è convinto che oggi quel film sarebbe stato accolto diversamente dagli spettatori. So cosa hai fatto è uno degli horror maggiormente iconici degli anni '90 ma Freddie Prinze Jr. ha ammesso che il film, al pubblico contemporaneo, potrebbe sembrare del tutto superato. In un'intervista con Fandango, Prinze Jr. ha sottolineato come l'horror sia un genere particolarmente avvezzo ai cambiamenti rapidi, soprattutto perché ogni generazione trova un modo per 'spaventare di più' quella precedente. L'effetto di So cosa hai fatto al pubblico del 2025 Secondo l'attore, i ragazzi di oggi potrebbero anche mettersi a ridere nel guardare il film del 1997:"Quando ho visto Fantasmi per la prima volta, non mi ha spaventato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it