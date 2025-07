Slot machines rubate e sventrate | ladri scappano col bottino

Una notte di furto audace: slot machines rubate in un bar di Pero vengono ritrovate dalla polizia locale di Rho, lasciando dietro di sé un vortice di indagini e mistero. Le macchinette, recuperate tra il Parco della Legalità e un’area sterrata, rappresentano solo la punta dell’iceberg di questo inquietante episodio. Ma cosa nascondono davvero queste vicende e quali sono le implicazioni per la sicurezza locale? Scopriamolo insieme.

Erano state rubate in un bar di Pero nella notte tra il 27 e il 28 giugno le slot machines recuperate nei giorni scorsi dalla polizia locale di Rho in via Ratti (e restituite al proprietario).Le macchinette, nel dettaglio, sono state trovate nell’area sterrata tra il Parco della Legalità e il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: slot - machines - rubate - sventrate

Derubato mentre ritira gli incassi delle slot-machines in un bar di Felino: denunciato 34enne dell’est Europa - Un episodio inquietante scuote la tranquillità di Felino: un barista è stato derubato mentre prelevava gli incassi delle slot machines.

Slot machines rubate e sventrate: ladri scappano col bottino https://ift.tt/Ed0zrPW Vai su X

Slot machines rubate e sventrate: ladri scappano col bottino; I predoni assaltano il bar Titolare preso a sassate; Ardea, slot sventrate e abbandonate in spiaggia e nei campi: indagini in corso.

Pero, rubano 4 slot machine da un bar: ritrovate a Rho - Rubate nella notte tra il 27 e il 28 giugno da un bar del centro di Pero, 4 slot machine sono state recuperate mercoledì dagli agenti della Polizia Locale di ... Si legge su cronacaossona.com

Rinvenute in via Ratti a Rho quattro slot machine rubate - La Polizia locale risale al proprietario e le restituisce: bottino da qualche migliaia di euro in monete e contanti ... Secondo legnanonews.com