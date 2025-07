Sissi pubblica il nuovo singolo Hooligans un brano intimo urbano e poetico

Venerdì Sissi torna con "Hooligans", un singolo che si rivela un piccolo film senza regia, tra rimpianti, riflessioni e ironia. Un brano intimo, urbano e poetico, dove l’autenticità si fonde con scrittura raffinata e presenza autentica. È un’ode alle emozioni genuine di una generazione in cerca di voce. Non perderti questa esplosione di sensibilità e talento: perché la vera forza sta nella sincerità.

Sissi pubblica il nuovo singolo Hooligans, un piccolo film senza regia, che si muove tra rimpianti, riflessioni, ironia. C'è una parola che torna spesso, quando si parla della nuova generazione di cantautrici italiane: autenticità. Ma è una parola che da sola rischia di essere vuota, se non è sostenuta da scrittura, sensibilità, presenza. In Hooligans ( Epic Records Sony Music Italy), il nuovo brano inedito di Sissi, tutto questo c'è. Venerdì 11 luglio, una delle voci più sorprendenti della nuova scena cantautorale italiana torna con una una canzone intima, dal respiro urbano e poetico, prodotta da Marcello Guava e scritta insieme a Wako.

"HOOLIGANS" È IL NUOVO SINGOLO DI SISSI Pubblicato per Pluggers e Sony Music Italy / Epic Records, Hooligans segna la conclusione emotiva di un percorso iniziato con XS, progetto che ha mostrato un lato più fragile, intimo e personale dell'artista.

