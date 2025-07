Siracusano nuovo capo del CTS parla e c' è poco da stare allegri | si preparano nuove psicosi chiusuriste?

In un contesto di continui cambiamenti e incertezze, il nuovo capo del CTS siracusano si fa sentire, alimentando timori e nuove psicosi chiusuriste. Mentre il panorama politico sembra ancora indeciso tra dialogo e repressione, si moltiplicano le voci che denunciano un ritorno a un regime paternalista e autoritario. È il momento di capire come queste dinamiche influenzeranno il nostro quotidiano e i prossimi passi della nostra comunità .

Tutto come se niente fosse successo, come se i disastri e atroci disastri non si fossero allineati: dogmatismo, scientismo, l'attitudine repressiva, insomma continua il regime paternalista ma all'occorrenza autoritario. Dicono che Giorgia Meloni traccheggi, che faccia piccolo cabotaggio, per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it