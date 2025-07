Sinner trita Djokovic e vola in finale Di nuovo il classico con Alcaraz

Un duello epico si prepara ai campi di Wimbledon: Jannik Sinner, che ha trionfato su Djokovic in semifinale, si appresta a sfidare Carlos Alcaraz in un'altra finale da sogno. È il momento di scrivere una nuova pagina nella storia del tennis italiano, che per la terza volta si trova così vicino a conquistare uno dei tornei più prestigiosi del mondo. La sfida promette emozioni indimenticabili, e il futuro è tutto da scoprire.

Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz in finale, anche a Wimbledon. Ma non solo, per la terza volta nella sua storia l'Italia avrà un giocatore in finale ai 'The Championships'. In semifinale l'azzurro, numero 1 del mondo, ha battuto in tre set il sette volte campione serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 al quarto match point in meno di due ore di gioco. In precedenza Alcaraz, numero 2 del mondo e del seeding, aveva battuto l'americano Taylor Fritz, numero 5, in quattro set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) al primo match point. Per Sinner sarà la quarta finale Slam consecutiva, la quinta in carriera e con tre titoli vinti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner trita Djokovic e vola in finale. Di nuovo il “classico” con Alcaraz

In questa notizia si parla di: sinner - finale - alcaraz - djokovic

Finale Coppa Italia a Roma: Sinner, Cremonini e figure storiche in tribuna - Nel suggestivo scenario dello stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, con Jannik Sinner e Cesare Cremonini in primo piano.

Sinner-Alcaraz, atto secondo: stavolta è per la gloria. Dopo una vittoria storica su Djokovic, Jannik vola in finale a Wimbledon da n.1 del mondo. Ora sfida Alcaraz per titolo, rivincita, leggenda. #Sinner #Wimbledon #Finale Vai su X

Un Sinner solidissimo a Wimbledon batte Djokovic in tre set e conquista la finale: domenica sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz Vai su Facebook

Alcaraz dice cosa farà durante Sinner-Djokovic in vista della finale a Wimbledon: Sarò onesto; Wimbledon: Djokovic battuto, Sinner in finale con Alcaraz; Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, chi si rivede! A Wimbledon 2025 il secondo atto in una finale Slam: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis.

Novak Djokovic si sbilancia sulla finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa dopo la netta sconfitta con Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon ... Scrive msn.com

Sinner insostenibile per Djokovic: il divario è ormai incolmabile. Adesso il tabù Alcaraz e il tabù Wimbledon - Sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, questa volta a Wimbledon, nel tempio del tennis. Segnala ilfattoquotidiano.it