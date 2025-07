Sinner si impone su Djokovic | sfida Alcaraz in finale a Wimbledon

Jannik Sinner si impone su Djokovic e conquista la finale di Wimbledon, portando l'Italia sulla vetta del tennis mondiale. Domenica 13 luglio, il talentuoso azzurro si prepara a sfidare Carlos Alcaraz in una sfida epica che potrebbe scrivere una nuova pagina della storia sportiva italiana. Per ottenere il primo titolo all'All England Club, Sinner dovrà dimostrare tutta la sua forza e determinazione in un match che promette emozioni indimenticabili.

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon e domenica 13 luglio giocherà per diventare il primo italiano a vincere i Championships. Per riuscirci dovrà battere Carlos Alcaraz e prendersi anche la rivincita per la sconfitta al Roland Garros al termine di una leggendaria battaglia durata più di 5 ore. 🔗 Leggi su Today.it

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Wimbledon in diretta, Sinner-Djokovic 6-3, 6-3, 0-2: arriva il primo break di Nole; Un Sinner devastante! Djokovic abdica anche a Wimbledon, Jannik in finale con Alcaraz; Wimbledon: Djokovic sconfitto, Sinner in finale con Alcaraz.

Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon 2025: quando si gioca, l'orario e dove vederla in tv (anche in chiaro) e in streaming - Era la finale dei sogni, degli organizzatori di Wimbledon e degli appassionati.

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon per la prima volta - In precedenza ci erano riusciti nel 2021 Matteo Berrettini e nel 2024 Jasmine Paolini, ma entrambi avevano perso.