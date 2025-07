Sinner oggi la semifinale contro Djokovic | le scarpe nuove la corsa a piedi nudi Come batterlo | Alcaraz-Fritz in campo ora | Diretta

Oggi, Sinner affronta Djokovic in una semifinale che promette emozioni forti, con scarpe nuove e una corsa a piedi nudi per sorprendere l’avversario. La sfida tra Alcaraz, Fritz e il campione serbo si gioca ora in diretta, mentre il gomito di Jannik sembra non preoccupare più. Djokovic, determinato a conquistare il suo 25° Slam, punta tutto su questa vittoria decisiva: sarà battuto o scriverà un’altra pagina di storia?

Il gomito di Jannik non preoccupa più, ieri il serbo ha fatto scattare l'allarme non allenandosi dopo la caduta con Cobolli. Nole a caccia dello Slam numero 25.

Sinner, cosa c'è dietro l'inizio choc nella semifinale: il dialogo con l'allenatore e il freddo. «Non salta» - Jannik Sinner si trova ad affrontare un inizio choc nella semifinale degli Internazionali, mentre il freddo pungente sembra influenzare il suo gioco.

