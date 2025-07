Sinner insostenibile per Djokovic | il divario è ormai incolmabile Adesso il tabù Alcaraz e il tabù Wimbledon

Il divario tra Djokovic e gli altri campioni si amplia in modo impressionante: con Alcaraz e Sinner pronti a sfidarsi a Wimbledon, il panorama tennistico si trasforma sotto i colpi di giovani talenti destinati a scrivere il futuro. La semifinale ha confermato la supremazia di Alcaraz, mentre Sinner si prepara a una finale storica nel tempio del tennis. Un torneo che promette emozioni indimenticabili e un nuovo capitolo per il Grande Slam...

Impressionante. Insostenibile. Sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, questa volta a Wimbledon, nel tempio del tennis. Il numero 1 del mondo raggiunge il grande rivale in finale, la prima della carriera ai Championships, la terza in questo 2025 (su tre Major stagionali), la quarta consecutiva e la quinta in assoluto. Anche Novak Djokovic non ha potuto fare niente, superato nettamente in semifinale con il punteggio di 6-3 6-3 6-4. L'azzurro andrà così alla caccia del quarto Slam e del 20esimo titolo. Il primo trionfo a Wimbledon. E mentre il primato nel ranking si rafforza ulteriormente, toccando quota 11.