Sinner e la finale di Wimbledon con Alcaraz | Difficile fare meglio di Parigi

Il sogno di Jannik Sinner continua a scrivere pagine emozionanti nel tennis mondiale. Dopo aver sconfitto un gigante come Novak Djokovic, il giovane talento italiano si prepara a sfidare Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon 2025, un match che potrebbe entrare nella storia, rendendo difficile immaginare un traguardo più prestigioso di quello raggiunto a Parigi. L’attesa è palpabile: chi alzerà il trofeo sul centrale di Londra?

(Adnkronos) – Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon 2025. Dopo aver battuto Novak Djokovic oggi, venerdì 11 luglio, in semifinale in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4, il tennista azzurro affronterà nell'ultimo atto dello Slam londinese lo spagnolo, che ha superato nella sua semifinale Taylor Fritz in quattro set: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sinner - finale - wimbledon - alcaraz

Finale Coppa Italia a Roma: Sinner, Cremonini e figure storiche in tribuna - Nel suggestivo scenario dello stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, con Jannik Sinner e Cesare Cremonini in primo piano.

Sinner in finale di Wimbledon. Sconfitto Djokovic, ora nuova sfida con Alcaraz Vai su X

Wimbledon, in campo Sinner-Djokovic nella seconda semifinale. Alcaraz batte Fritz per 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 e va in finale Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tennis-wimbledon-2025-sinner-cobolli--ca57015d-67c2-474e- Vai su Facebook

Wimbledon, Alcaraz è di nuovo in finale: Fritz battuto in 4 set; Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, chi si rivede! A Wimbledon 2025 il secondo atto in una finale Slam: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis; Sinner-Alcaraz, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon 2025: quando si gioca, l'orario e dove vederla in tv (anche in chiaro) e in streaming - Alcaraz l'ultimo atto del torneo londinese, la rivincita dell'epica finale del Roland ... Riporta msn.com

Sinner: "Non mi sarei mai immaginato di arrivare in finale a Wimbledon. Alcaraz? Sarà una bella partita" - Ha superato quasi passeggiando un mostro come Novak Djokovic approdando per la prima volta in finale a Wimbledon. Si legge su msn.com