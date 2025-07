Sinner dominante anche su Djokovic è in finale a Wimbledon | una durissima lezione di tennis

Un trionfo memorabile che consacra Jannik Sinner come protagonista indiscusso del tennis internazionale. Dopo aver sconfitto Djokovic in una finale di Wimbledon, il giovane talento italiano ha dimostrato maturità e determinazione, lasciando senza scampo il numero 2 del mondo. Domenica si prepara a sfidare ancora Carlos Alcaraz in un incontro che promette emozioni incredibili. La leggenda del tennis è appena iniziata. Continuiamo a seguire questa straordinaria ascesa.

Jannik Sinner si √® qualificato per la prima volta per la finale di Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha battuto tre set a zero Djokovic, domenica affronter√† ancora Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

Wimbledon, in corso Sinner-Djokovic 6-3, 6-3 nella seconda semifinale. Alcaraz batte Fritz per 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 e va in finale Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/07/tennis-wimbledon-2025-sinner-cobolli--ca57015d-67c2 Vai su X

Jannik Sinner e Novak Djokovic di nuovo contro, questa volta in semifinale a Wimbledon, il tempio inglese del tennis Vai su Facebook

