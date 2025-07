Sinner-Djokovic Wimbledon | highlights Jannik vince e vola in finale

Un'impresa da applausi: Jannik Sinner scrive una pagina storica del tennis italiano conquistando la sua prima finale a Wimbledon! Con vittorie convincenti sui grandi campioni, tra cui Novak Djokovic in tre set, l’azzurro dimostra di essere il protagonista indiscusso di questa edizione. Ora, davanti a sé, si apre un’altra sfida emozionante contro Carlos Alcaraz. La scena è pronta: il sogno continua e il tennis italiano brilla più che mai!

Jannik Sinner conquista la sua prima finale in carriera a Wimbledon. L'azzurro ha battuto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) Novak Djokovic e adesso lo aspetta un'altra finale contro Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Djokovic, Wimbledon: highlights, Jannik vince e vola in finale

Dal 1995 solo cinque giocatori hanno raggiunto la finale consecutivamente in tutti gli Slam: Federer Nadal Djokovic Murray … e #Sinner “Sono in buona compagnia” #Wimbledon Vai su X

