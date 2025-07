Sinner-Djokovic streaming gratis e diretta tv Mediaset DAZN o Sky? Dove vedere semifinale Wimbledon

Oggi pomeriggio, il grande match tra Sinner e Djokovic infiammerà Wimbledon sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Per non perdere nemmeno un colpo, scopri dove seguire in streaming gratuito o in diretta TV su Mediaset, DAZN o Sky questa semifinale da mozzare il fiato, che promette emozioni da cardiopalma e un possibile storico passaggio del nostro talento azzurro. Ecco tutto quello che devi sapere per vivere al massimo questo attesissimo incontro.

Oggi pomeriggio non prima delle ore 16.30, sul campo centrale si disputerà il match Sinner-Djokovic, valevole per la semifinale maschile del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi dell'”All England Lawn Tennis and Croquet Club“. Nei quarti di finale il tennista azzurro ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton per 7-6, 6-4, 6-4, mentre . Potrebbe interessarti:. Sinner-Djokovic, streaming gratis e diretta tv TV8 o Supertennis? Dove vedere Wimbledon. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

