Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro? L’orario e la guida della semifinale a Wimbledon

Preparati a vivere un’emozionante giornata di tennis a Wimbledon 2025! La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, uno dei duelli più attesi del torneo, si giocherà sul Centre Court e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro. Non perdere l’appuntamento con questa sfida imperdibile, che promette spettacolo e adrenalina fino all’ultima palla. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti nemmeno un istante di questa grande sfida.

Nella parte alta del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025, l’odierna semifinale vedrà il confronto tra il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, e la testa di serie numero 6, il serbo Novak Djokovic. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) Il match si giocherà sul Centre Court al termine della semifinale della parte bassa tra lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che avrà inizio alle ore 14.30 italiane: quella odierna sarà la decima sfida tra Sinner e Djokovic sul circuito maggiore, con l’azzurro in vantaggio per 5-4. La semifinale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic non sarà visibile in chiaro, ma sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro? L’orario e la guida della semifinale a Wimbledon

In questa notizia si parla di: sinner - djokovic - vedrà - semifinale

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

Un'ottima prestazione di Cobolli non basta per superare Djokovic, che venerdì se la vedrà con #Sinner in semifinale a #Wimbledon. Il direttore Stefano Semeraro e Massimo Grilli commentano la giornata direttamente da Londra Vai su X

Djokovic in semifinale a Wimbledon Ottima prova di Cobolli Il serbo se la vedrà con Sinner Vai su Facebook

Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Wimbledon 2025, oggi la semifinale Sinner-Djokovic: orario e dove vederla; Quando gioca Sinner contro Djokovic in semifinale a Wimbledon, data e orario dell’incontro.