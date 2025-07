Sinner-Djokovic scambio infinito | Jannik lo chiude con il dritto

Nel cuore di Wimbledon, un colpo memorabile ha segnato la sfida tra Sinner e Djokovic: l'azzurro, con un dritto impeccabile, ha chiuso uno scambio infinito, superando il campione serbo e lasciando il pubblico senza fiato. Questa scena potente illustra quanto il talento e la determinazione possano fare la differenza sui campi più prestigiosi. È solo l'inizio di una battaglia che promette emozioni indimenticabili.

Durante la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic, l'azzurro nel secondo set ha superato l'ex numero uno al mondo con questo colpo precisissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Djokovic, scambio infinito: Jannik lo chiude con il dritto

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

Paolo Bertolucci: “Pensare che in telecronaca tifiamo contro Sinner è folle. A Elena Pero non dico nulla” Jannik Sinner sarà regolarmente in campo contro Ben Shelton nei quarti di Wimbledon. È questa la notizia che tutti aspettavano e che Paolo Bertolucci, vo Vai su Facebook

Sinner-Djokovic: il risultato di Wimbledon in diretta. Chi vince sfiderà Alcaraz per il titolo - Il serbo, sette volte campione a Londra, ha già battuto Jannik sull'erba dell'Alla England Club, nel 2022 e 2023: ma in questa semifinale l'altoatesin

Wimbledon, Sinner-Djokovic quando si gioca: staffetta infinita, ma questa volta vale doppio - Wimbledon, 11 luglio 2025 – Jannik Sinner contro Novak Djokovic è la seconda semifinale di questo Wimbledon 2025.