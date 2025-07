Sinner-Djokovic | perché gli spalti sono vuoti mentre giocano

Durante Wimbledon 2025, gli spalti del Campo Centrale sono apparsi sorprendentemente vuoti, anche durante la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un fenomeno inaspettato in un evento così prestigioso, dove i biglietti vengono spesso esauriti mesi prima. La causa principale sembra essere il caldo eccezionale e afoso a Londra, che ha influito sull’affluenza degli spettatori. Ma cosa nasconde realmente questa anomala atmosfera?

A Wimbledon, il campo Centrale ha mostrato spalti insolitamente vuoti durante l'edizione 2025, persino nella semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, nonostante i biglietti vadano a ruba mesi prima. Questo fenomeno ha sorpreso gli appassionati, considerando il prestigio dell'All England Club. Una delle principali cause è il caldo eccezionale a Londra, descritto come afoso da giocatori come Sinner e ritenuto anomalo dagli esperti. Le immagini televisive mostrano che i posti vuoti sono quelli esposti al sole, mentre gli spettatori preferiscono l'ombra, sacrificando la vista del match.

