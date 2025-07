Sinner-Djokovic orario e dove vederla in tv e streaming | oggi la semifinale di Wimbledon Il gomito di Jannik la caduta di Nole | come stanno?

Oggi, il campo di Wimbledon si infiamma con l’atteso duello tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: una semifinale che promette emozioni uniche. Dopo aver battuto Shelton in tre set, Sinner affronta il gigante serbo in un match cruciale. Dove e a che ora seguire questa sfida imperdibile? Scopriamo insieme come vivere questa giornata di tennis di alta intensità, tra adrenalina e passione per il grande sport.

Jannik Sinner oggi sfida Novak Djokovic per la semifinale a Wimbledon. Grazie al successo in tre set (7-5, 6-4, 6-4) sull'americano Ben Shelton l'altoatesino si trova di fronte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner-Djokovic, orario e dove vederla in tv e streaming: oggi la semifinale di Wimbledon. Il gomito di Jannik, la caduta di Nole: come stanno?

In questa notizia si parla di: wimbledon - djokovic - jannik - sinner

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

Jannik Sinner e Novak Djokovic di nuovo contro, questa volta in semifinale a Wimbledon, il tempio inglese del tennis Vai su Facebook

Quale sarà la finale a Wimbledon? Carlos Alcaraz e Taylor Fritz apriranno il programma delle semifinali maschili a Londra. A seguire, sarà il turno di Jannik Sinner, che affronterà Novak Djokovic per conquistare un posto in finale #Tennis #Wimbledo Vai su X

Wimbledon in diretta, Alcaraz sfida Fritz. A seguire Sinner-Djokovic; Wimbledon, il giorno dei quattro moschettieri: oggi in campo Alcaraz-Fritz e Sinner-Djokovic - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Sinner-Djokovic a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming.

Sinner-Djokovic oggi diretta semifinale di Wimbledon. Orario e dove vederla in tv e streaming, precedenti - L'azzurro, numero uno del ranking mondiale, se la vedrà con il serbo Djokovic che ai quarti di finale ha ... Da ilmattino.it

Djokovic, allarme rientrato a Wimbledon: il serbo si è allenato e ci sarà contro Sinner. Nole favorito per Federer - Wimbledon, Djokovic sta bene ed è tornato ad allenarsi in vista della semifinale contro Sinner, dove è il favorito secondo Federer, ma non per Mirka ... Si legge su sport.virgilio.it