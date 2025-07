Sinner-Djokovic oggi semifinale Wimbledon 2025 | a che ora e dove vederla in diretta

Oggi, venerdì 11 luglio, il tennis mondiale si ferma per assistere a uno spettacolo imperdibile: la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Con entrambi pronti a dare il massimo, gli appassionati si chiedono a che ora e dove poter seguire in diretta questa sfida mozzafiato. Preparatevi a vivere ogni punto di una battaglia che promette emozioni indescrivibili…

Oggi, venerdì 11 luglio, Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano in semifinale a Wimbledon. Ai quarti l'azzurro ha superato in 3 set Ben Shelton, mentre Nole ha battuto Flavio Cobolli in rimonta in 4 set. La semifinale tra Sinner e Djokovic si annuncia come un grande spettacolo a cui. 🔗 Leggi su Today.it

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

