sinner djokovic in semifinale sta diventando un grande classico che non vogliamo perderci

Alla fine si torna sempre lì. Sinner-Djokovic in semifinale sta diventando un grande classico, di quelli che proprio non vogliamo perderci. Dopo il Roland Garros, eccoli infatti in campo a Wimbledon 2025, due dei più grandi campioni del tennis di ieri, di oggi e di domani. Che poi Novak Djokovic, numero 6 del ranking ATP, nonostante i suoi 38 anni è ancora più che competitivo: basta vedere come ha giocato, soprattutto contro Flavio Cobolli e Alex De Minaur, perdendo in entrambi i casi il primo set senza poi concedere più nulla.