Sinner-Djokovic | il risultato di Wimbledon in diretta Chi vince sfiderà Alcaraz per il titolo

Londra si prepara ad assistere a un duello epico: Sinner sfida Djokovic per conquistare un posto in finale a Wimbledon 2025. Mentre Alcaraz ha già superato Fritz in una battaglia intensa, il campo si scalda per le sfide decisive. Chi salirà sul trono di Londra quest’anno? Lo scopriremo a breve, seguendo in tempo reale i risultati di questa emozionante giornata. La storia del tennis si scrive ora, e ogni colpo conta.

Londra, 11 luglio 2025 – Sinner contro Djokovic per un posto nella finale di Wimbledon 2025. Chi raggiungerĂ Carlos Alcaraz – vincente su Taylor Fritz nella prima semifinale 6-4 5-7 6-3 7-6(8) – per l'ultimo atto all'All England Club? Lo sapremo a breve (qui sopra il risultato in diretta ). Per la terza volta negli ultimi tre anni Sinner è alle prese con la prova di maturitĂ sull'erba di Londra contro il sette volte re dei Championships, Novak: giĂ battuto due volte dal serbo sui nobili prati londinesi, l'altoatesino oggi si ripresenta per la sfida, ma dall'alto del primato nel ranking mondiale, e soprattutto con tutta un'altra consapevolezza dei propri mezzi.

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

Wimbledon – I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Oggi ci sono le attese semifinali maschili. LIVE Fritz vs Alcaraz e Sinner vs Djokovic (LIVE) Vai su X

ULTIM'ORA WIMBLEDON: DJOKOVIC SALTA L'ALLENAMENTO PRE SINNER Alla vigilia della semifinale contro Jannik Sinner da Wimbledon arriva una notizia che preoccupa i fan di Novak Djokovic: stando a quanto riportato da Sky Sport, il campione Vai su Facebook

