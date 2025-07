Sinner-Djokovic chi vince? | Feder spiazza interviene la moglie

Grande attesa a Wimbledon per la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, con l'italiano determinato a conquistare la finale e riscattare la delusione del Roland Garros. Celebrità e leggende del tennis si riuniscono per assistere a questo duello epico, tra cui Roger Federer e sua moglie Mirka. Quando un tifoso ha chiesto a Mirka chi avrebbe vinto, la risposta ha lasciato tutti senza parole, aggiungendo un tocco di suspense a questa già indimenticabile giornata.

Grande attesa a Wimbledon per la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, con l’italiano determinato a raggiungere la finale e riscattare la delusione del Roland Garros. Il match attira celebrità e leggende del tennis, tra cui Roger Federer, presente con la moglie Mirka. Mentre camminava per strada, Federer è stato fermato da un tifoso che gli ha chiesto: “Chi vince, Sinner o Djokovic?”. Dopo un momento di riflessione, Mirka ha risposto decisa: “Jannik”. Federer, con diplomazia, ha replicato: “Penso Novak”, forse per bilanciare le preferenze senza scontentare nessuno. ge:kolumbus:liberoquotidiano:43338964 La scena, avvenuta probabilmente dopo un allenamento, ha suscitato reazioni contrastanti sui social, con i tifosi divisi tra Sinner e Djokovic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it