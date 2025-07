Sinner contro Djokovic non può farcela | Scanagatta sconvolto

A poche ore dalla semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il panorama tennistico italiano si anima di entusiasmo e attesa. Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis, esprime tutta la sua ammirazione per la nuova generazione di talenti italiani, che dominano i palcoscenici più prestigiosi. Ora, però, occhi tutti puntati sul grande match italo-serbo: “Nole ha appena stabilito un record formidabile, ha raggiunto la...”

A poche ore dall'attesa sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic nella semifinale di W imbledon, ecco il pensiero di Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis, estasiato per la nouvelle vague dei tennisti italiani che, a prescindere dai trofei vinti, oggi affollano le fasi finali sia dei tornei Open sia degli Slam. Ora, però, occhi tutti puntati sul grande match italo-serbo: "Nole ha appena stabilito un record formidabile, ha raggiunto la semifinale n. 14 a Wimbledon. A parte Alcaraz, l'ultimo a batterlo è stato Berdych nel 2017, l'anno in cui Novak entrò in crisi. Jannik Sinner, il n.1 del mondo, di semifinali Slam ne ha già raggiunte 7, staccando Pietrangeli fermo a 5.

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

