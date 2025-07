Sinner batte Djokovic e conquista la prima finale a Wimbledon | sarà sfida con Alcaraz

Un’estate di emozioni incredibili a Wimbledon: Jannik Sinner scrive la storia battendo Djokovic e conquista la sua prima finale sull’erba. Ora, l’attende una sfida da sogno contro Carlos Alcaraz, che ha superato Fritz in quattro set. Due talenti, un palcoscenico leggendario. Chi si alzerà con il trofeo? La battaglia per la gloria è ormai alle porte!

Jannik Sinner batte in tre set (6-3, 6-3,6-4) il serbo Novak Djokovic e conquista la sua prima finale sull'erba di Wimbledon. Affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha superato in quattro set l'americano Taylor Fritz. Alcaraz ha battuto Fritz in 4 set. Lo spagnolo, n. 2 Atp, ha battuto un ottimo Taylor Fritz, californiano n. 5, in quattro set avendone ragione solo al tie break: punteggio finale 6-4 5-7 6-3 7-6 (8-6) in due ore e cinquanta minuti di gioco. La partita inizia con l'immediato break di Alcaraz, l'ultimo punto favorito anche dal nastro che inganna Fritz. Nel successivo turno di battuta lo spagnolo non cede neanche un punto allo statunitense.

