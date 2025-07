Sinner arriva in finale con Alcaraz | Ci spingiamo al limite daremo il massimo

Sinner arriva in finale con Alcaraz: un’occasione unica per dimostrare tutto il suo talento. Dopo aver sconfitto Djokovic in tre set, l’azzurro si prepara a sfidare il numero uno del mondo, spingendosi al limite e dando il massimo. È un momento storico, un sogno che diventa realtà, e Jannik sa di poter fare la differenza. La sfida promette emozioni intense: chi vincerà questa battaglia epica?

Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set (6-4, 6-4, 6-4) e ha conquistato la sua prima finale a Wimbledon. Al termine del match, l’azzurro ha condiviso emozioni e riflessioni su un traguardo storico raggiunto davanti alla sua famiglia. Il Messaggero riporta le sue dichiarazioni. Sinner emozionato per essere in finale:. Il Messaggero riporta: « Era il torneo che guardavo da giovane in tv, non mi sarei mai immaginato di giocare la finale, E’ incredibile. Qui ci sono mio papà e mio fratello e raggiungere questo risultato è ancora più bello, ma dietro c’è tanto lavoro». Così Jannik Sinner dopo aver raggiunto la finale a Wimbledon, battenndo Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner arriva in finale con Alcaraz: «Ci spingiamo al limite, daremo il massimo»

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon per la prima volta; Sinner – Djokovic: la vittoria arriva al terzo set. La finale sarà di nuovo contro Alcaraz; Roland-Garros, finale Sinner Alcaraz.

