Sinner annienta Djokovic e conquista la sua prima finale a Wimbledon Riecco Carlos

Un'estate da sogno per Jannik Sinner, che a Wimbledon scrive il suo nome nella storia del tennis italiano. Con una prestazione impeccabile, l’altoatesino ha sconfitto il campione Novak Djokovic in tre set e si prepara a una finale da favola contro Carlos Alcaraz. Questa storica impresa segna un nuovo capitolo nella carriera di Sinner, dimostrando che il suo talento può davvero fare la differenza sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Wimvledon, 11 luglio 2025 – Jannik Sinner conquista la finale di Wimbledon. L’altoatesino oggi ha sconfitto Novak Djokovic con un secco 3-0 (6-3 6-3 6-4) e domenica ritroverà Carlos Alcaraz nella partita che mette in palio lo Slam britannico. Sull’erba londinese è la prima volta che l’azzurro arriva a questo punto del torneo e il fatto che possa riscattarsi dopo le sconfitte di Roma e Parigi è un segnale di come di come si stia scavando un solco dove e lui e lo spagnolo sono ad un livello superiore rispetto agli altri. Nella semifinale tra due tennisti acciaccati, è Sinner ad aver definitivamente risolto i problemi legati al gomito destro, mentre Nole appare piantato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner annienta Djokovic e conquista la sua prima finale a Wimbledon. Riecco Carlos

In questa notizia si parla di: sinner - djokovic - conquista - prima

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

Jannik Sinner strappa DUE volte il servizio a Djokovic e conquista il primo parziale per 6-3: l'azzurro ha vinto il 100% di punti con la prima di servizio nel primo set Vai su X

Sarà ancora una volta Djokovic Sinner a Wimbledon Il serbo rimonta un ottimo Flavio Cobolli in quattro set e conquista la , registrando l’ennesimo record della sua carriera (Roger Federer si è ferm Vai su Facebook

Sinner conquista anche il secondo set nella semifinale di Wimbledon contro Djokovic; Sinner-Djokovic, diretta live semifinale Wimbledon: Jannik ribalta il terzo set, finale sempre più vicina; Jannik Sinner conquista la finale di Wimbledon! Sconfitto Djokovic, domenica la sfida ad Alcaraz.

Sinner in finale a Wimbledon: liquidato Djokovic, ora c’è il solito Alcaraz - Jannik Sinner vince per la quinta volta nelle ultime cinque partite contro il serbo e conquista la prima finale in carriera sull'erba londinese. Segnala msn.com

Wimbledon, Sinner travolge Djokovic e conquista la finale: domenica la sfida con Alcaraz - Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia del tennis italiano. Si legge su pupia.tv