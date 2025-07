Sinner allenamento ad alto ritmo col manicotto | sale l' attesa per la sfida con Djokovic

In una calda Londra che sfiora i 30 gradi, Jannik Sinner si prepara con intensità per la sfida più attesa contro Djokovic. Allenandosi nel campo di Aorangi Park insieme a Caleb Simms, il giovane talento italiano mostra determinazione e concentrazione, anche indossando il manicotto per proteggersi dal sole. La sua dedizione promette grande spettacolo: l’energia e il ritmo di oggi sono il preludio a un match che potrebbe scrivere nuova storia.

In una calda Londra con temperature che sfiorano i 30 gradi, Jannik Sinner si è allenato nel campo numero 2 di Aorangi Park con Caleb Simms, giocatore inglese che i tennisti chiamano a Wimbledon per riscaldarsi in vista delle proprie partite e per mettersi in ritmo. Lo scorso anno Simms aveva riscaldato anche Novak Djokovic, che oggi affronterà il numero uno del mondo. L'azzurro ha indossato il manicotto per precauzione, ma non ha avuto alcun problema nel gestire i colpi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it