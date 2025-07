Sinner Alcaraz spiazza tutti sulla finale | Sarò onesto

Carlos Alcaraz ha scritto un'altra pagina spettacolare della sua ascesa tennistica, conquistando la terza finale consecutiva a Wimbledon con una vittoria emozionante contro Taylor Fritz, decisa al tie-break. Con 24 vittorie di fila, tra cui i prestigiosi tornei di Roma, Roland Garros e il Queen's, lo spagnolo si conferma come uno dei talenti più brillanti del circuito. Ora, tra suspense e attesa, si prepara a sfidare il vincente tra Sinner e Djokovic, ma lui...

Carlos Alcaraz ha conquistato la sua terza finale consecutiva a Wimbledon, superando Taylor Fritz in un match intenso deciso al tie-break del quarto set. Con 24 vittorie consecutive, incluse Roma, Roland Garros e il Queen's, lo spagnolo si conferma quasi imbattibile. Ora attende l'esito della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic per conoscere il suo avversario in finale, ma preferisce concentrarsi sul momento presente: "Non penso a quante partite ho vinto. Sto vivendo il mio sogno, sono in finale per il terzo anno di fila e sono felice di giocare uno dei tornei più importanti al mondo".

