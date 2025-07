Sinner | Alcaraz in finale? Jannik sorride e

Il duello tra Sinner e Alcaraz si conferma uno spettacolo imperdibile nel mondo del tennis. Dopo il rocambolesco trionfo di Carlos a Roland Garros, ora il Centrale di Wimbledon si prepara ad accogliere ancora una volta questa sfida di altissimo livello tra il numero uno e il numero due del ranking ATP. Jannik sorride, pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente rivalità . La tensione è alle stelle, e l’attesa cresce...

Sarà ancora una volta Sinner-Alcaraz. Dopo la finale al Roland Garros (vinta da Carlos), anche il Centrale di Wimbledon ospiterà la finale tra il numero uno e il numero due del ranking ATP. Jannik, al termine del match vinto contro Djokovic ha parlato così dello spagnolo.

Finale Coppa Italia a Roma: Sinner, Cremonini e figure storiche in tribuna - Nel suggestivo scenario dello stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, con Jannik Sinner e Cesare Cremonini in primo piano.

La finale raggiunta a #Wimbledon vale 500 punti in più per Jannik #Sinner A fine torneo saranno almeno 2030 i punti che Carlos Alcaraz gli dovrà recuperare per tornare numero 1 del mondo dopo quasi due anni #tennis #Wimbledon2025 Vai su X

Quale sarà la finale a Wimbledon? Carlos Alcaraz e Taylor Fritz apriranno il programma delle semifinali maschili a Londra. A seguire, sarà il turno di Jannik Sinner, che affronterà Novak Djokovic per conquistare un posto in finale Vai su Facebook

Un Sinner devastante! Djokovic abdica anche a Wimbledon, Jannik in finale con Alcaraz; Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, chi si rivede! A Wimbledon 2025 il secondo atto in una finale Slam: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis; Wimbledon, Sinner-Djokovic 6-3 il 1° set. Alcaraz batte Fritz per 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 e è in finale. - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale.

Sinner stratosferico, travolge Djokovic e conquista la prima finale a Wimbledon! Questo Jannik non teme Alcaraz - Un Sinner in versione extra lusso travolge Djokovic in tre set e vola per la prima volta in finale a Wimbledon dove trova ancora una volta Alcaraz ... Da sport.virgilio.it

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon per la prima volta - In precedenza ci erano riusciti nel 2021 Matteo Berrettini e nel 2024 Jasmine Paolini, ma entrambi avevano perso. Scrive ilpost.it