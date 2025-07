Sinner-Alcaraz è finale a Wimbledon | quando si gioca e dove vederla in tv anche in chiaro

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz promette emozioni indimenticabili. In programma domenica 13 luglio alle 17 ora italiana, questa sfida epica si svolge sul prestigioso Centrale dell’All England Club. Un’occasione unica per Sinner di riscattarsi dopo le sconfitte di quest’anno e scrivere una pagina memorabile nella storia del tennis. Scopri come seguire in diretta la finalissima, anche in chiaro, e vivere ogni momento di questa avvincente battaglia sul prato londinese.

La finale più attesa di Wimbledon è realtà: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno domenica 13 luglio sul Centrale dell’All England Club. Il tempio del tennis. Inizio alle ore 17 italiane, le 16 di Londra. Per il numero uno del mondo, Jannik Sinner, è l’occasione di prendersi una rivincita pesante dopo due sconfitte dolorose subite nel 2025, entrambe in finale: al Roland Garros e al Masters 1000 di Roma. L’azzurro arriva alla sua prima finale a Wimbledon con grande fiducia, forte di un tennis devastante in semifinale contro Djokovic. Carlos Alcaraz, invece, sogna il tris sull’erba londinese dopo i trionfi del 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, è finale a Wimbledon: quando si gioca e dove vederla in tv, anche in chiaro

