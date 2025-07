Sinner-Alcaraz è finale a Wimbledon | domenica il duello tra i primi due del mondo

Domenica alle 17 sul Centre Court di Wimbledon, il mondo del tennis si prepara a vivere un duello epico tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due dominatori del ranking mondiale. Una finale che promette emozioni forti e spettacolo, incorniciata dalla naturale tensione di un match che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del torneo. Chi conquisterà il prestigioso trofeo? Il grande spettacolo sta per cominciare.

Sarà un’altra sfida stellare tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a decidere il titolo di Wimbledon 2025. I due attuali dominatori del tennis mondiale – rispettivamente numero 1 e 2 del ranking ATP – si contenderanno il trofeo domenica alle ore 17 sul Centre Court, in una finale che promette spettacolo e scintille. Per l’altoatesino si tratta della prima finale a Wimbledon, centrata con una prova maiuscola contro Novak Djokovic, regolato in tre set con un netto 6-3, 6-3, 6-4. Una prestazione dominante, in cui il serbo – sette volte campione ai Championships – non è mai riuscito a entrare realmente in partita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sinner-Alcaraz, è finale a Wimbledon: domenica il duello tra i primi due del mondo

In questa notizia si parla di: finale - wimbledon - sinner - alcaraz

Quando inizia Wimbledon 2025? Le date e gli orari dal 1° turno alla finale - Quando inizia Wimbledon 2025? La storica tradizione inglese ci svela che il torneo si svolgerà dal 1° luglio, con le prime partite che promettono emozioni fin dai turni iniziali.

Sinner in finale di Wimbledon. Sconfitto Djokovic, ora nuova sfida con Alcaraz Vai su X

La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà la seconda ad essere giocata, domani (venerdì), sul campo centrale, dopo quella tra il campione in carica, Carlos Alcaraz, e lo statunitense Taylor Fritz, che comincerà alle 14.30. Lo hanno r Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere in tv e streaming Wimbledon; Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, chi si rivede! A Wimbledon 2025 il secondo atto in una finale Slam: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis; Sinner-Alcaraz, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

Sinner: "Non mi sarei mai immaginato di arrivare in finale a Wimbledon. Alcaraz? Sarà una bella partita" - Ha superato quasi passeggiando un mostro come Novak Djokovic approdando per la prima volta in finale a Wimbledon. Lo riporta msn.com

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon per la prima volta - In precedenza ci erano riusciti nel 2021 Matteo Berrettini e nel 2024 Jasmine Paolini, ma entrambi avevano perso. Riporta ilpost.it