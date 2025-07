Simone Cristicchi choc | Ho una paralisi facciale Come sta il cantante

Preoccupazione tra i fan di Simone Cristicchi, che ha annunciato di essere stato colpito da una paralisi facciale e di dover sospendere temporaneamente la propria attività artistica. A causa del problema di salute, è stato annullato il concerto previsto per sabato 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, nell’ambito della rassegna musicale Aostaclassica. L’annuncio via social, con il cantautore romano che rassicura sulla sua condizione e sulla speranza di tornare presto sul palco.

Preoccupazione tra i fan di Simone Cristicchi, che ha annunciato di essere stato colpito da una paralisi facciale e di dover sospendere temporaneamente la propria attività artistica. A causa del problema di salute, è stato annullato il concerto previsto per sabato 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, nell’ambito della rassegna musicale Aostaclassica. L’annuncio via social. A confermare la notizia è stato lo stesso cantautore romano, attraverso un post pubblicato il 10 luglio sui propri canali social. Dopo che gli organizzatori avevano parlato genericamente di un " improvviso problema di salute ", Cristicchi ha fatto chiarezza sulle sue condizioni: " Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che colpisce il nervo facciale e che richiede riposo e attenzione ", ha scritto il musicista, rassicurando i fan ma confermando la necessità di uno stop forzato dagli impegni artistici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Simone Cristicchi choc: "Ho una paralisi facciale". Come sta il cantante

In questa notizia si parla di: simone - cristicchi - paralisi - facciale

Simone Cristicchi sta male e ferma il tour: ecco cos’è la paralisi di Bell - Simone Cristicchi si ferma improvvisamente, costretto a cancellare il suo concerto in Valle d’Aosta a causa di una paralisi di Bell, una condizione che colpisce improvvisamente il volto.

Il dramma di Simone Cristicchi, colpito da una paralisi facciale: sospeso il tour del cantante odiato dalla sinistra https://secoloditalia.it/2025/07/il-dramma-di-simone-cristicchi-colpito-da-una-paralisi-facciale-sospeso-il-tour-del-cantante-odiato-dalla-sinistra/… Vai su X

CRISTICCHI ANNULLA IL CONCERTO: COLPITO DALLA PARALISI DI BELL Simone Cristicchi ha annunciato di essere stato colpito dalla paralisi di Bell, una forma improvvisa di paralisi facciale. "Serve riposo e attenzione", ha scritto in una storia su Instagra Vai su Facebook

Riposo per Simone Cristicchi, sofferente per una paralisi del nervo facciale; Simone Cristicchi, annullato un concerto: “Ho la paralisi di Bell, mi sto curando”; Simone Cristicchi choc: Ho una paralisi facciale. Come sta il cantante.

Simone Cristicchi choc: "Ho una paralisi facciale". Come sta il cantante - Il cantautore romano Simone Cristicchi ha annunciato sui social di essere stato colpito da una paralisi facciale motivo per cui ha annullato il concerto previsto il 12 luglio al Forte di Bard, in Vall ... Secondo msn.com

La paralisi di Bell ferma Simone Cristicchi: cosa si sa sulla patologia che blocca il volto - Il cantautore costretto a fermare il tour per una paresi facciale. Da iodonna.it