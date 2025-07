Simone Cristicchi annulla il concerto al Forte di Bard | Ho la paralisi di Bell

Simone Cristicchi, noto per la sua sensibilità artistica, annuncia con sincerità la cancellazione del suo concerto al Forte di Bard a causa di una diagnosi inaspettata: la paralisi di Bell. Con un messaggio di rispetto e cura, invita il pubblico a comprendere che, a volte, il corpo chiede tregua e silenzio. La sua autenticità e umanità rafforzano il legame con chi lo segue, ricordando che anche gli artisti sono esseri umani con bisogni e limiti.

“C’è bisogno di silenzio, di cura, di rispetto per il corpo che chiede tregua”. È così che Simone Cristicchi ha comunicato al suo pubblico, tramite una storia su Instagram, che non potrà esibirsi il 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, come previsto dal calendario della rassegna Aosta Classica. Il motivo è una diagnosi tanto seria quanto improvvisa. L’artista di Quando sarai piccola ha infatti contratto la paralisi di Bell. Le parole di Simone Cristicchi. Con la discrezione che è propria del suo carattere, Simone Cristicchi ha scelto di raccontare in prima persona cosa gli sta accadendo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Simone Cristicchi annulla il concerto al Forte di Bard: “Ho la paralisi di Bell”

