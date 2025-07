Silvia Sardone a Lecco | La sicurezza deve essere una priorità anche per questa città

Silvia Sardone a Lecco ribadisce: la sicurezza deve essere una priorità assoluta per questa città. "Questa serata dimostra quanto il tema sia sentito e importante per i lecchesi, desiderosi di partecipare attivamente alla tutela del proprio territorio", ha affermato l'europarlamentare leghista durante l'intervento a Palazzo Falck. In tanti hanno ascoltato con attenzione, condividendo l'urgenza di un impegno concreto per rendere Lecco un luogo più sicuro e sereno per tutti.

