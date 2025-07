Silipo non è preoccupato | Nuova Zelanda in crescita contento della reazione delle ragazze

Carlo Silipo, commissario tecnico della Nazionale di pallanuoto femminile, si mostra ottimista dopo la vittoria contro la Nuova Zelanda ai Mondiali, nonostante una partenza difficile. Le azzurre hanno dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a rimontare e conquistare i primi tre punti del torneo. Silipo evidenzia il potenziale in crescita della squadra neozelandese e si rivolge alle prossime sfide con fiducia. Nei prossimi incontri, l’obiettivo è consolidare il passo e confermare il talento delle nostre atlete.

Carlo Silipo, commissario tecnico della Nazionale italiana di pallanuoto femminile, ha parlato ai microfoni di Rai Sport HD al termine del match vinto dal Setterosa ai Mondiali: le azzurre hanno battuto all'esordio la Nuova Zelanda per 14-9 dopo essere state però a lungo in svantaggio nel punteggio. L' analisi del tecnico azzurro: " Conoscevamo le difficoltĂ che avremmo incontrato. La Nuova Zelanda è una squadra in crescita e lo dimostrerĂ . Nei primi due tempi non abbiamo gestito bene le azioni d'attacco e abbiamo subito le loro controfughe. Poi le ragazze, che cercavamo il tiro con troppa precipitazione, hanno trovato spazi, equilibri e palleggio, hanno reagito e hanno sviluppato bene il gioco ".