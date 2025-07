Sigillata dal 1947 conservata come un gioiello | una fetta del dolce nuziale di Elisabetta II è finita in mani eccentriche

Dal 1947, una fetta di storia regale è rimasta intatta, come un tesoro nascosto. La torta di nozze di Elisabetta II e del Principe Filippo, sigillata e conservata con cura, ha raggiunto un prezzo incredibile all'asta, catturando l’attenzione di collezionisti e appassionati di monarchia. Un frammento prezioso che racconta un’epoca e un amore eterno. Gerry Layton, imprenditore inglese, ha ora tra le mani un pezzo unico da custodire gelosamente.

U n frammento di dolcezza e storia britannica è tornato a far parlare di sé: una fetta della torta di nozze della regina Elisabetta II e del principe Filippo è stata venduta all'asta per 2.700 sterline (circa 3.200 euro). Non una semplice curiosità, ma un vero e proprio cimelio della monarchia, conservato intatto per ben 77 anni e conteso da collezionisti di tutto il mondo. A portarla a casa è stato Gerry Layton, imprenditore inglese appassionato della royal family, con un'idea fuori dal comune: gustarla in occasione del suo compleanno con un banchetto sullo storico Yacht Britannia.