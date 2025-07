Sigarette si va verso aumenti record | l’Ue prepara la riforma della tassazione

Se sei un amante del fumo o semplicemente interessato alle nuove politiche fiscali, preparati a un futuro segnato da aumenti record sulle sigarette. La Commissione Europea sta infatti pianificando una riforma della tassazione su tabacco, e-cigarette e bustine di nicotina, con l’obiettivo di rafforzare le casse comunitarie. Qualora questa proposta diventasse realtà , i costi per i consumatori potrebbero salire considerevolmente, segnando un cambio di rotta nel panorama del fumo in Europa.

Tempi duri per i fumatori. La Commissione europea sarebbe in procinto di lanciare una riforma della tassazione per tutti prodotti a base tabacco, per le sigarette elettroniche e per le bustine di nicotina, con l’obiettivo di finanziare direttamente i bilancio dell’Unione Europea. La conferma è arrivata dalla Germania ma ad anticipare l’idea, parlando dei documenti, era stata Euractiv, ripresa da Repubblica. Qualora la riforma andasse in porto, il pacchetto di nuove tasse porterebbe ad aumenti record. Per le sigarette si parla di oltre il 139 per cento in più. Per i sigari rincari oltre al 1.090 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it