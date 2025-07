sicurezza sul lavoro al via i nuovi corsi confcommercio bergamo

Se sei un imprenditore o un addetto alle attività commerciali, non puoi perdere i nuovi corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro promossi da Confcommercio Bergamo. Con il supporto della nostra associazione, potrai aggiornarti facilmente e rispettare le normative vigenti, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro per tutti. "Il nostro nuovo calendario dei corsi recepisce tutte le novità previste dal nuovo accordo Stato-Regioni," sottolinea Giulia Riccardi, e ti aiuterà a essere sempre al passo con gli obblighi di legge.

Confcommercio Bergamo affianca gli imprenditori per assolvere gli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, alla luce delle nuove disposizioni del recente accordo, sottoscritto in Conferenza Stato Regioni. "Il nostro nuovo calendario dei corsi recepisce tutte le novità previste dal nuovo accordo Stato-Regioni, per cui il termine ultimo di adeguamento è fissato a maggio 2026- sottolinea Giulia Riccardi, responsabile Area Sicurezza, Ambiente e Qualità Confcommercio Bergamo-. Le nuove disposizioni rafforzano il ruolo del datore di lavoro quale garante di una formazione efficace e personalizzata, non solo formalmente eseguita e in linea con il contesto operativo e i rischi specifici a cui si espongono i lavoratori, ma anche in grado di apportare miglioramenti nell'organizzazione del sistema di prevenzione.