Sicurezza stradale | intensificati i controlli a Mirandola ritirate nove patenti in pochi giorni

In un impegno senza precedenti, la Polizia Locale di Mirandola ha intensificato i controlli stradali, ritirando ben nove patenti in pochi giorni. Questa forte azione mira a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto in un momento di criticità causato dalla chiusura temporanea di alcune arterie. La tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione degli incidenti sono al centro di queste iniziative decisamente efficaci.

Nel corso delle ultime settimane, a seguito della chiusura temporanea di alcune strade e del conseguente potenziamento delle attività di controllo, la Polizia Locale di Mirandola ha impiegato un numero straordinario di agenti in operazioni mirate alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ordine. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

