Sicurezza La Pigna | I ravennati hanno paura Il comandante della Polizia Locale sia sostituito con un concorso

La sicurezza a Ravenna sta diventando una priorità urgente. I cittadini della Pigna, preoccupati dagli ultimi episodi in Marina e nel centro, chiedono un cambiamento reale: sostituire il comandante della Polizia Locale, Andrea Giacomini, tramite un concorso pubblico invece di affidamenti fiduciari. La lista civica si mobilita, puntando a garantire un ambiente più sicuro e trasparente per tutti. La richiesta è chiara: la sicurezza va tutelata con procedure corrette e meritocratiche.

